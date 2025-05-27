Медведев ответил Трампу после его угроз в адрес России

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу после его угроз в адрес России и заявления о том, что Москва якобы играет с огнем.
«Что касается слов Трампа об “очень плохих вещах” с Россией: я знаю только одну реально плохую вещь — третью мировую войну», — написал Медведев личном аккаунте в социальной сети.
Зампред Совбеза РФ также выразил надежду, что президент США это понимают.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова также ранее заявляла, что у России есть возможность предотвратить третью мировую войну.
Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп пригрозил РФ, заявив, что Москва якобы играет с огнем. Американский лидер также заявил, что если бы не он, то с Россией могли бы произойти очень плохие вещи.