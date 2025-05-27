Медведев в ответ Трампу назвал единственную «действительно плохую вещь»

По словам вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, Дональд Трамп первым осознал, что Россия является полноправным субъектом международных отношений наравне с другими странами. Политик выразил надежду на то, что глава Белого дома также понимает, что «Украину превратили в объект, в проект и в орудие».