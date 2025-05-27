Медведев в ответ Трампу назвал единственную «действительно плохую вещь»

Единственной действительно плохой вещью является Третья мировая война. Об этом во вторник, 27 мая, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Внимание чиновника привлекли слова американского президент Дональда Трампа, который заявил о том, что с Россией могли бы произойти «очень плохие вещи», если бы не его персональные усилия.
— Я знаю только об одной действительно плохой вещи — о Третьей мировой войне. Я надеюсь, Трамп это понимает! — написал Медведев в своем Telegram-канале.
Чиновник также ответил на вопрос о полном доверии президенту США фразой персонажа Генриха Мюллера из советского фильма «17 мгновений весны» — «Верить никому нельзя. Мне можно». Он обратил внимание на положительную сторону налаженного диалога с Вашингтоном.
По словам вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, Дональд Трамп первым осознал, что Россия является полноправным субъектом международных отношений наравне с другими странами. Политик выразил надежду на то, что глава Белого дома также понимает, что «Украину превратили в объект, в проект и в орудие».