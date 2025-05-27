В Украине заявили, что переданные США условия мира касаются прекращения огня

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переданные Украиной США предложения касаются прекращения огня, остальные условия урегулирования Киев рассчитывает обсуждать в ходе дальнейших переговоров. Об этом сообщил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Брусило, информирует ТАСС.
«От Украины Америка получила предложение о начале прекращения огня, — заявил Брусило. — Это прекращение огня должно быть безусловным, потому что это даст возможность сесть за стол переговоров. Все другие этапы будут обозначены во время этих переговоров».
Брусило отметил, что одним из таких дальнейших этапов может стать продолжение обмена пленными.
Ранее сегодня спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог сообщил о получении американской администрацией списка условий от Киева для урегулирования конфликта с Россией. При этом он не уточнил, что вошло в этот список. -0-