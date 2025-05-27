Захарова сравнила с детским стишком реакцию оппозиции Дагестана на ее визит

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила реакцию дагестанской оппозиции на ее визит в Махачкалу с детским стихотворением «Мельник, мальчик и осел».
Захарова привела в пример сообщение из местных медиаресурсов, где сообщается, что после ее приезда в Дагестан в республике заработал заблокированный ранее мессенджер Telegram.
«С неподдельным интересом, переходящим в троллинг, ознакомилась с мнением достопочтенных дагестанских оппозиционных ресурсов относительно моего, как они сказали, визита. Немного напоминает детский стишок “Где это видано, где это слыхано”», — написала она.
На шуточное предложение заточить ее в башне Семи братьев и одной сестры Захарова ответила: «главное, чтобы вы не пожалели».
Дипломат также опровергла информацию о том, что ее визит планировался более чем за полгода. По ее словам, поездку согласовывали в четверг-пятницу.
Представитель МИД РФ добавила, что в целом во время поездки была окружена заботой и вниманием как со стороны руководства республики, так и от самих дагестанцев.
Ранее Захарова высмеяла оговорку украинской телеведущей Бутко про Путина.