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Захарова сравнила с детским стишком реакцию оппозиции Дагестана на ее визит

Захарова опровергла заявления о том, что ее визит в Дагестан планировался более чем за полгода.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила реакцию дагестанской оппозиции на ее визит в Махачкалу с детским стихотворением «Мельник, мальчик и осел».

Захарова привела в пример сообщение из местных медиаресурсов, где сообщается, что после ее приезда в Дагестан в республике заработал заблокированный ранее мессенджер Telegram.

«С неподдельным интересом, переходящим в троллинг, ознакомилась с мнением достопочтенных дагестанских оппозиционных ресурсов относительно моего, как они сказали, визита. Немного напоминает детский стишок “Где это видано, где это слыхано”», — написала она.

На шуточное предложение заточить ее в башне Семи братьев и одной сестры Захарова ответила: «главное, чтобы вы не пожалели».

Дипломат также опровергла информацию о том, что ее визит планировался более чем за полгода. По ее словам, поездку согласовывали в четверг-пятницу.

Представитель МИД РФ добавила, что в целом во время поездки была окружена заботой и вниманием как со стороны руководства республики, так и от самих дагестанцев.

Ранее Захарова высмеяла оговорку украинской телеведущей Бутко про Путина.