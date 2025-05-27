Медведев неожиданно ответил на слова Трампа, что Путин «играет с огнем»

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал высказывания президента США Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине и России.
Медведев прокомментировал слова Трампа о том, что Путин якобы «играет с огнем» и с Россией действительно происходят плохие вещи.
Политик заявил, что знает только одну действительно плохую вещь — Третью мировую войну.
Также Медведев выразил надежду, что Трамп это понимает.
Ранее Дональд Трамп резко высказался в адрес Российской Федерации, заявив в своей соцсети, что Москва якобы «играет с огнем». Глава Белого дома также заявил, что если бы не он, то с Россией уже произошло бы «много очень плохих вещей».
Член Совета Федерации Владимир Джабаров ранее заявил, что Трамп начинает разочаровывать угрозами в сторону России. По мнению политика, роль миротворца у Трампа не получилось удержать из-за мощного давления со стороны американцев и европейских союзников.