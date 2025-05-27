Делегация США холодно встретила украинцев на Парламентской ассамблее НАТО

Делегация Соединенных Штатов уходила от вопросов конфликта на Украине и встретила делегацию из Киева в городе Дейтоне не так радостно, как раньше. Об этом в соцсетях сообщил глава украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.