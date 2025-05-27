Делегация США холодно встретила украинцев на Парламентской ассамблее НАТО

Делегация Соединенных Штатов уходила от вопросов конфликта на Украине и встретила делегацию из Киева в городе Дейтоне не так радостно, как раньше. Об этом в соцсетях сообщил глава украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.
«Акценты прошедшей сессии хотели сместить с актуальных проблем конфликта в центре Европы на события истории 30-летней давности — подписание Дейтонских соглашений. У нашей делегации прошла встреча с американской делегацией, которая прошла не так тепло, как обычно», — отметил он.
На просьбу, прозвучавшую от украинской делегации о том, чтобы представители Киева были приглашены на саммит НАТО в Гааге, который состоится в июне, генсек альянса Марк Рютте ушел от прямого ответа.
Ранее сообщалось, что Киев еще не сформировал делегацию переговорщиков для встречи с представителями РФ. Состав команды определят после формирования повестки встречи, сообщил замруководителя офиса Владимира Зеленского.