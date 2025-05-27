Орбан обвинил украинских кибермошенников в краже денег у венгерских семей

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан выступил с заявлением, что венгерские семьи ежегодно теряют 8 млрд форинтов (около 22,5 млн долларов) от действий украинских кибермошенников и хакеров.
«В последнее время значительно увеличилось банковское мошенничество и хакерские атаки, включая кибермошенничество украинского происхождения. Достаточно одного неудачного клика, и семейные сбережения улетают», — сообщил он в соцсетях.
Венгерский премьер-министр напомнил, что недавно была пресечена деятельность преступной группы из 19 человек, связанных с Украиной. При этом он отметил, что власти страны планируют усилить меры борьбы с украинскими хакерами и кибермошенниками.
Напомним, ранее Орбан обвинил Украину в шпионской деятельности на территории Венгрии.