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Орбан обвинил украинских кибермошенников в краже денег у венгерских семей

Венгерский премьер-министр заявил, что правительство усилит меры борьбы с кражей денег.

Источник: Аргументы и факты

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан выступил с заявлением, что венгерские семьи ежегодно теряют 8 млрд форинтов (около 22,5 млн долларов) от действий украинских кибермошенников и хакеров.

«В последнее время значительно увеличилось банковское мошенничество и хакерские атаки, включая кибермошенничество украинского происхождения. Достаточно одного неудачного клика, и семейные сбережения улетают», — сообщил он в соцсетях.

Венгерский премьер-министр напомнил, что недавно была пресечена деятельность преступной группы из 19 человек, связанных с Украиной. При этом он отметил, что власти страны планируют усилить меры борьбы с украинскими хакерами и кибермошенниками.

Напомним, ранее Орбан обвинил Украину в шпионской деятельности на территории Венгрии.