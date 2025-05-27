Госдеп: слова Трампа о России не стоит рассматривать как разочарование

Ранее во вторник Трамп резко высказался в адрес России, заявив в своей соцсети, что Москва якобы «играет с огнем» и что если бы не он, то с Россией уже бы произошло много очень плохих вещей. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя эти слова Трампа, заявил, что знает только одну действительно плохую вещь, и это Третья мировая война, а также надеется, что Трамп понимает это.