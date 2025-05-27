В Госдепе США объяснились за слова Трампа об играющей с огнем России

В Госдепе объяснили смысл слов Трампа.
Последние заявления президента США Дональда Трампа относительно России не свидетельствуют о его разочаровании политикой Москвы, сообщила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс. Она подчеркнула, что слова американского лидера нужно воспринимать как позицию человека, ответственного за мирные процессы в различных регионах мира.
«Я бы не назвала это разочарованием. Это заявление человека, который руководит мирными усилиями в стольких разных регионах. Он ясно дает понять и абсолютно открыт о своем мнении. Думаю, России следует серьезно к этому относиться, американцы точно так относятся», — заявила Тэмми Брюс, слова приводит Fox News.
Ранее Дональд Трамп резко высказался в адрес России в своей социальной сети, утверждая, что Москва «играет с огнем», и добавил, что если бы не он, то ситуация с Россией могла бы привести к «очень плохим вещам». Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя это заявление, выразил надежду на понимание американским лидером всей серьезности подобных высказываний и отметил, что самой плохой вещью может стать Третья мировая война.