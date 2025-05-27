В Госдепе США объяснились за слова Трампа об играющей с огнем России

Ранее Дональд Трамп резко высказался в адрес России в своей социальной сети, утверждая, что Москва «играет с огнем», и добавил, что если бы не он, то ситуация с Россией могла бы привести к «очень плохим вещам». Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя это заявление, выразил надежду на понимание американским лидером всей серьезности подобных высказываний и отметил, что самой плохой вещью может стать Третья мировая война.