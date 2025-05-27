Келлог: США получили от Киева список условий для урегулирования конфликта

Спецпосланник президента Соединенных Штатов по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News сообщил, что Вашингтон получил от Украины список условий для урегулирования конфликта с РФ. Об этом информирует ТАСС.
Келлог заявил, что США ожидают подобный документ от РФ, чтобы затем объединить их в одно целое. Он отметил, что после работы с указанными документами будет проведен новый раунд переговоров, который может пройти в Женеве.
Ранее, 16 мая, в Стамбуле состоялся первый раунд переговоров между представителями РФ и Украины. Возобновить переговорный процесс предложил 11 мая президент России Владимир Путин. -0-