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Келлог: США получили от Киева список условий для урегулирования конфликта

Спецпосланник президента Соединенных Штатов по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News сообщил, что Вашингтон получил от Украины список условий для урегулирования конфликта с РФ.

Спецпосланник президента Соединенных Штатов по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News сообщил, что Вашингтон получил от Украины список условий для урегулирования конфликта с РФ. Об этом информирует ТАСС.

Келлог заявил, что США ожидают подобный документ от РФ, чтобы затем объединить их в одно целое. Он отметил, что после работы с указанными документами будет проведен новый раунд переговоров, который может пройти в Женеве.

Ранее, 16 мая, в Стамбуле состоялся первый раунд переговоров между представителями РФ и Украины. Возобновить переговорный процесс предложил 11 мая президент России Владимир Путин. -0-