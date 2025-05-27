Госдеп США: Трамп продолжает поддерживать прямые переговоры России и Украины

Трамп не отвергает идеи о переговорах, подчеркнули в Госдепе.
США продолжают поддерживать прямые переговоры между Россией и Украиной для достижения справедливого и долгосрочного мира. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс на брифинге для журналистов.
«Мы продолжаем поддерживать прямые переговоры между Россией и Украиной. Президент [США Дональд Трамп] поддерживает любой механизм, который приведет к справедливому, прочному и долгосрочному миру. Военного решения российско-украинского конфликта нет, необходимо дипломатическое решение», — подчеркнула Брюс, ее слова приводит Fox News.
Президент России Владимир Путин предложил украинской стороне возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, цель предложенных переговоров — устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул в назначенный день, однако контактов между представителями двух стран тогда не состоялось. Встреча прошла на следующий день и длилась почти два часа, после чего российская сторона заявила о готовности продолжать переговоры.