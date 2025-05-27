В Беларуси произошел перехват номеров телефонов от имени почты. Рассказываем подробности

Произошел перехват номеров телефонов клиентов сервиса «Европочта», сообщили в Национальном центре защиты персональных данных.
В центре пояснили, что владелец сервиса сообщил о нарушении системы защиты персональных данных. При отправке уведомлений о поступлении посылки клиентам сервиса от имени «Пошты Беларусi» происходил перехват номеров мобильных телефонов, после чего осуществлялась рассылка фишинговых сообщений.
Отмечается, что владелец сервиса принял меры по блокировке возможности перехвата номеров мобильных телефонов своих клиентов.
Чтобы обезопасить себя, в центре рекомендовали не переходить по незнакомым ссылкам в электронных письмах. Также следует всегда проверять источник сообщения и не вводить личные данные на подозрительных сайтах. -0-