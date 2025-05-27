Матвиенко возложила цветы к Медному всаднику в честь 322-летия Петербурга

В церемонии вместе с председателем Совета Федерации участвовали высокопоставленные гости: полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, замминистра обороны Анна Цивилёва, губернатор Петербурга Александр Беглов, главком ВМФ адмирал Александр Моисеев, а также группа депутатов Государственной Думы и почётных граждан города.
Завершилось мероприятие торжественным прохождением роты почётного караула под аккомпанемент Адмиралтейского оркестра — музыкального коллектива, сохраняющего традиции Ленинградской военно-морской базы.
Ранее в рамках празднования Дня Балтийского флота помощник президента России Николай Патрушев подчеркнул стратегическое значение объединения. В своём поздравительном обращении он указал на ключевую роль флота в защите судоходных маршрутов и нейтрализации потенциальных провокационных действий. Особо было отмечено, что Балтийский флот служит важнейшим компонентом системы морской безопасности регион.