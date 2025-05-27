Матвиенко возложила цветы к Медному всаднику в честь 322-летия Петербурга

В день 322-летия Северной столицы спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возглавила церемонию возложения цветов к Медному всаднику. В сопровождении почётного караула председатель СФ прошла по алой ковровой дорожке и, положив роскошный букет роз к подножию монумента, отдала дань уважения основателю города, склонив голову и приложив руку к сердцу.