«К сожалению, господин Трамп начинает разочаровывать. Первое время он пытался играть в миротворца, говорил, что прекратит конфликт. У него ничего не получилось… Теперь он пытается обвинять во всем нашего президента», — заявил Джабаров, слова которого приводит NEWS.ru. Джабаров подчеркнул, что глава США видит все сообщения о нанесении Россией ударов по Украине, однако игнорирует тот факт, что эти действия являются ответом на массированные атаки со стороны украинских беспилотников.