Изменение позиции Трампа связано с давлением.
Президент США Дональд Трамп начал разочаровывать своими угрозами в адрес России, заявил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. По мнению сенатора, американский лидер не смог сохранить роль миротворца из-за сильного давления со стороны собственных граждан и европейских союзников.
«К сожалению, господин Трамп начинает разочаровывать. Первое время он пытался играть в миротворца, говорил, что прекратит конфликт. У него ничего не получилось… Теперь он пытается обвинять во всем нашего президента», — заявил Джабаров, слова которого приводит NEWS.ru. Джабаров подчеркнул, что глава США видит все сообщения о нанесении Россией ударов по Украине, однако игнорирует тот факт, что эти действия являются ответом на массированные атаки со стороны украинских беспилотников.
Джабаров выразил мнение, что Трамп выбрал неверный тон в отношении России. По словам сенатора, вести диалог с российской стороной в таком ключе абсолютно невозможно. Джабаров отметил, что ежедневные атаки украинских беспилотников наносят ущерб гражданам России, и действия Москвы являются вынужденной мерой возмездия.
Трамп в своей социальной сети подверг Россию резкой критике, заявив, что Москва «играет с огнем». Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя это заявление, выразил надежду, что американский лидер осознает всю серьезность подобных слов, отметив при этом, что самым худшим исходом может стать начало Третьей мировой войны.