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Стало известно о продвижении ВС РФ вглубь Сумской области

Российские войска активно создают значительную буферную зону в Сумской области Украины, находящейся на границе с Курской областью. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что на некоторых участках фронта российские бойцы продвинулись на расстояние до 10 километров.

Источник: Life.ru

«Касаемо Сумского направления: там действительно формируется довольно серьезная буферная зона. Более 10 км на некоторых участках продвинулись наши войска. Более того, очень широкий участок фронта взяли наши военнослужащие порядка 15 км. И вот на этом широком участке фронта наши военнослужащие не просто продвигаются, но и заявляют о своих больших результатах», — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Марочко добавил, что российские силы всего за 1,5−2 недели боевых действий на Сумщине создают буферную зону у Курского приграничья, и продвижение на 10 км является «солидное расстояние».

«Тем более мы действуем не точечно, не вклиниваемся на определённых участках в глубину обороны противника, а действуем на очень широком участке фронта. Это осложняет украинской группировке оборонительные действия. Они растягивают силы и средства, которых и так у них не сильно-то и много, и которые понадобились бы на других направлениях: допустим, Купянском, Харьковском», — сообщил он.

Ранее Life.ru писал, что Минобороны РФ сообщили об освобождении сёл Беловоды и Владимировка в Сумской области. Это стало возможным благодаря оперативным и уверенным действиям подразделений группировки войск «Север».