Стало известно о продвижении ВС РФ вглубь Сумской области

«Тем более мы действуем не точечно, не вклиниваемся на определённых участках в глубину обороны противника, а действуем на очень широком участке фронта. Это осложняет украинской группировке оборонительные действия. Они растягивают силы и средства, которых и так у них не сильно-то и много, и которые понадобились бы на других направлениях: допустим, Купянском, Харьковском», — сообщил он.