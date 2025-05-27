Зеленский неожиданно пригрозил России ответом на удары по Украине

Владимир Зеленский пообещал ответить на удары по Украине и снова пригрозил России. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале политика вечером 27 мая.
По словам Зеленского, Киев планирует использовать ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты, а также баллистические ракеты. Это глава киевского режима назвал «ключевыми элементами».
Также Зеленский добавил, что говорить публично об имеющихся планах и возможностях страны не может, но Украина собирается зеркально отвечать на все «российские угрозы и вызовы».
Ранее в Минобороны России заявили, что Украина при поддержке отдельных стран Европы предприняла ряд провокационных шагов, направленных на срыв переговоров, инициированных Россией.
Также генерал-лейтенант Сергей Липовой ответил, как Россия может нанести мощнейший удар по Украине. По мнению эксперта, Россия может ударить по Украине уникальным вооружением, которое невозможно обнаружить, остановить или сбить, — неуязвимыми гиперзвуковыми ракетами.