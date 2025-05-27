Экс-профессор МГУ покончил с собой, став жертвой мошенников

В правоохранительных органах отметили, что в декабре прошлого года с Бояринцевым через мессенджер Telegram связались мошенники, которые выдавали себя за сотрудников ЦБ РФ и ФСБ РФ. Аферисты запугали мужчину, заявив, что все его деньги в опасности. Они начали убеждать Бояринцева поместить деньги якобы на безопасный счет.