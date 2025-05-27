Экс-профессор МГУ покончил с собой, став жертвой мошенников

Бывший профессор Московского государственного университета (МГУ) Борис Бояринцев отдал мошенникам свыше 52,6 млн российских рублей, после случившегося мужчина покончил с собой, сообщили в правоохранительных органах. Об этом информирует РИА Новости.
В правоохранительных органах отметили, что в декабре прошлого года с Бояринцевым через мессенджер Telegram связались мошенники, которые выдавали себя за сотрудников ЦБ РФ и ФСБ РФ. Аферисты запугали мужчину, заявив, что все его деньги в опасности. Они начали убеждать Бояринцева поместить деньги якобы на безопасный счет.
В результате с декабря 2024 года по январь 2025 года мужчина отдал мошенникам более 34 млн российских рублей. Затем аферисты убедили жертву продать две квартиры. Таким образом, мужчина отдал злоумышленникам еще 18,3 млн российских рублей.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.