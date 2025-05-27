Госдеп: заявление Трампа о России не нужно воспринимать как разочарование

Слова президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о России не стоит рассматривать как разочарование главы Белого дома. Об этом сообщила официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс.
«Я бы не стала называть это разочарованием. Это заявление человека, который руководит мирными усилиями в стольких разных регионах. Он ясно дает понять, и совершенно открыт о своем мнении. Думаю, Москве следует серьёзно к этому относиться, американцы точно так относятся», — рассказала она.
На вопрос журналистов, может ли Вашингтон пересмотреть свои действия в отношении России, Брюс заявила, что у Трампа «множество инструментов для обеспечения того, чтобы американскую позицию учитывали, и они могут быть применены, чтобы повлиять на ситуацию».
Ранее президент США заявил, что президент РФ Владимир Путин якобы «играет с огнем».