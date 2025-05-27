Госдеп: заявление Трампа о России не нужно воспринимать как разочарование

На вопрос журналистов, может ли Вашингтон пересмотреть свои действия в отношении России, Брюс заявила, что у Трампа «множество инструментов для обеспечения того, чтобы американскую позицию учитывали, и они могут быть применены, чтобы повлиять на ситуацию».