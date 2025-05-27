Национальный центр «Россия» стал площадкой для диалога по безопасности 110 стран

«Национальный центр “Россия” создан по распоряжению Президента Владимира Путина. Это место открытого диалога, в том числе и международного. Впервые в нашем пространстве пройдёт событие такого масштаба — 13-я международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Под председательством Секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу мы будем принимать делегации более чем из 100 стран», — подчеркнула Генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова.