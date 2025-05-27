От «это исключено» до снятия ограничений: как менялась позиция Германии по TAURUS. Цепочка заявлений

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о снятии всех ограничений на дальность поставляемого Украине оружия. 27 мая вице-канцлер Ларс Клингбайль опроверг наличие новой договоренности, подчеркнув, что политика ФРГ в этом вопросе не изменилась.

Источник: Reuters

ВСУ получали дальнобойные ракеты от США, Британии и Франции: ATACMS, Storm Shadow и SCALP. В Минобороны РФ сообщали об ударах украинской стороной данными ракетами по российской территории. В ответ Россия провела боевые испытания новейшей ударной гиперзвуковой ракетной системы «Орешник», поразив военный объект на территории Украины. Фридрих Мерц до вступления в должность канцлера ФРГ высказывался в поддержку поставок ракет TAURUS Украине, но в середине мая заявил, что сейчас таких планов нет. Как менялась риторика немецких властей касательно отправки ракет TAURUS Киеву, представляем цепочку заявлений.

В мае 2023 года Украина официально запросила у Германии поставку крылатых ракет TAURUS, способных долететь до Москвы. Запрос обсуждался на встрече Владимира Зеленского и Олафа Шольца в Берлине. Передачу ракет поддержал депутат Бундестага Родерих Кизеветтер. Однако Олаф Шольц последовательно отказывался от поставок. В июле 2023 года он заявил, что не хочет, чтобы немецкое оружие использовалось для ударов по территории России. В марте 2024 года он подчеркнул, что для контроля за применением ракет потребуется участие солдат ФРГ, а это исключено. В сентябре канцлер подтвердил отказ, несмотря на давление со стороны союзников.

15 октября 2024 года

Фридрих Мерц заявил о готовности передать Киеву немецкие дальнобойные ракеты TAURUS. Он отметил, что если удары по Украине не прекратятся, то первым шагом станет снятие ограничений по дальности оружия, а вторым — доставка крылатых ракет большой дальности TAURUS. Решение о поставках должно быть принято на европейском уровне.

12 ноября 2024 года

Мерц заявил, что телефонный разговор с Путиным возможен, «если для этого будет повод, а в кругу европейских и трансатлантических партнеров будет достигнуто соглашение». Он заявил, что призовет Россию прекратить военные действия в течение 24 часов, иначе Германия снимет ограничения на применение дальнобойного оружия и поставит ракеты TAURUS Украине.

«Наша линия должна быть такой: Германия должна сделать все возможное, чтобы Украина была в состоянии успешно защищаться».

17 ноября 2024 года

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что поставки ракет TAURUS Киеву ситуацию не изменят. Он сослался на актуальные для национальной безопасности аргументы и стратегию НАТО.

18 ноября 2024 года

Бывший канцлер Германии Олаф Шольц на G20 заявил, что Германия не даст разрешение ВСУ на удары вглубь России и не планирует поставок ракет TAURUS.

«Их (ракеты TAURUS) можно было бы использовать только в том случае, и об этом тоже нужно сказать, если вы также отвечаете за наведение [ракеты] на цель. Но это то, за что я не могу и не хочу отвечать».

4 декабря 2024 года

Фридрих Мерц опроверг обвинения Шольца в ультиматуме Путину по поводу поставок TAURUS. Он назвал свою позицию предложением вариантов для Украины, чтобы та могла повлиять на ход боевых действий и прекратить огонь.

11 декабря 2024 года

Мерц в интервью Bild пообещал, что в случае победы ХДС Германия будет поставлять Украине ракеты TAURUS совместно с США. Обучение украинских военных займет не менее четырех месяцев и завершится после вступления Трампа в должность.

«Именно поэтому я выступаю за то, чтобы ответить на эти вопросы вместе с американцами. Не в одиночку, не в Германии, а вместе с Европой и Америкой».

14 апреля 2025 года

В эфире ARD Мерц подтвердил готовность передать Украине ракеты TAURUS по согласованию с европейскими партнерами.

«Британцы делают это, французы делают это, американцы делают это в любом случае», — сказал он, добавив, что Германия должна участвовать. «Я всегда говорил, что сделал бы это только по согласованию с европейскими партнерами». Мерц отметил, что украинская армия «должна выйти из обороны, ведь она только реагирует».

Дмитрий Песков, комментируя слова Мерца, заявил:

«Аналогичные позиции мы видим и в других европейских столицах. К сожалению, действительно, европейские столицы не склонны к тому, чтобы искать какие-то пути выхода на мирные переговоры, а скорее склонны к тому, чтобы и дальше провоцировать продолжение войны».

Пресс-секретарь президента РФ назвал Мерца «сторонником ужесточения позиции».

16 апреля 2025 года

Посол России в Германии Сергей Нечаев предупредил, что поставка ракет TAURUS приведет к «совершенно неблагоприятному» качеству отношений между странами.

«Это действительно будет новое качество в отношениях <…> это качество будет совершенно неблагоприятное».

Он отметил, что отправка ракет на Украину не приведет «ни к каким изменениям на поле боя», а только затянет конфликт.

17 апреля 2025 года

Мария Захарова заявила, что удары немецкими ракетами TAURUS будут расцениваться как участие Германии в боевых действиях на Украине.

«Поскольку без непосредственной помощи военнослужащих бундесвера боевая стрельба этими крылатыми ракетами невозможна, удар ими по любым российским объектам, критически важной транспортной инфраструктуре… все это будет расцениваться как прямое участие ФРГ в боевых действиях».

16 мая 2025 года



Фридрих Мерц заявил, что вопрос поставок ракет TAURUS не стоит на повестке дня. Он отметил, что обучение военных займет время, а значимость этих ракет переоценена. Также Мерц сказал, что Украина получит ракеты от Франции и Великобритании. По его мнению, прежние обсуждения поставок были стратегическим преимуществом для России. Теперь, как заявил канцлер, Берлин решил не раскрывать публично информацию о военной помощи Киеву.

18 мая 2025 года

Мария Захарова обвинила Мерца в попытке скрыть поставки ракет большой дальности Украине.

«Задача канцлера вывести из публичного обсуждения тему поставок ракет большой дальности. Как будто бы их и нет. А на самом деле никто и знать не будет, сколько единиц и когда Берлин передал киевскому режиму».

26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия, США, Великобритания и Франция сняли ограничения на дальность ударов оружием, поставляемым Украине. Киев теперь может наносить удары по военным объектам на территории России. Песков заявил, что такое решение, если было принято, «достаточно опасное» и идет вразрез с усилиями по урегулированию конфликта на Украине. Он добавил, что слова Мерца о снятии ограничений можно назвать эскалацией. Захарова указала на противоречивые высказывания в правительстве ФРГ, напомнив, что вице-канцлер Клингбайль эти заявления опроверг. Мерц позже уточнил, что речь идет о решении, принятом «несколько месяцев назад».