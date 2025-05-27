От «это исключено» до снятия ограничений: как менялась позиция Германии по TAURUS. Цепочка заявлений

ВСУ получали дальнобойные ракеты от США, Британии и Франции: ATACMS, Storm Shadow и SCALP. В Минобороны РФ сообщали об ударах украинской стороной данными ракетами по российской территории. В ответ Россия провела боевые испытания новейшей ударной гиперзвуковой ракетной системы «Орешник», поразив военный объект на территории Украины. Фридрих Мерц до вступления в должность канцлера ФРГ высказывался в поддержку поставок ракет TAURUS Украине, но в середине мая заявил, что сейчас таких планов нет. Как менялась риторика немецких властей касательно отправки ракет TAURUS Киеву, представляем цепочку заявлений.
В мае 2023 года Украина официально запросила у Германии поставку крылатых ракет TAURUS, способных долететь до Москвы. Запрос обсуждался на встрече Владимира Зеленского и Олафа Шольца в Берлине. Передачу ракет поддержал депутат Бундестага Родерих Кизеветтер. Однако Олаф Шольц последовательно отказывался от поставок. В июле 2023 года он заявил, что не хочет, чтобы немецкое оружие использовалось для ударов по территории России. В марте 2024 года он подчеркнул, что для контроля за применением ракет потребуется участие солдат ФРГ, а это исключено. В сентябре канцлер подтвердил отказ, несмотря на давление со стороны союзников.
15 октября 2024 года
Фридрих Мерц заявил о готовности передать Киеву немецкие дальнобойные ракеты TAURUS. Он отметил, что если удары по Украине не прекратятся, то первым шагом станет снятие ограничений по дальности оружия, а вторым — доставка крылатых ракет большой дальности TAURUS. Решение о поставках должно быть принято на европейском уровне.
12 ноября 2024 года
Мерц заявил, что телефонный разговор с Путиным возможен, «если для этого будет повод, а в кругу европейских и трансатлантических партнеров будет достигнуто соглашение». Он заявил, что призовет Россию прекратить военные действия в течение 24 часов, иначе Германия снимет ограничения на применение дальнобойного оружия и поставит ракеты TAURUS Украине.
17 ноября 2024 года
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что поставки ракет TAURUS Киеву ситуацию не изменят. Он сослался на актуальные для национальной безопасности аргументы и стратегию НАТО.
18 ноября 2024 года
Бывший канцлер Германии Олаф Шольц на G20 заявил, что Германия не даст разрешение ВСУ на удары вглубь России и не планирует поставок ракет TAURUS.
4 декабря 2024 года
Фридрих Мерц опроверг обвинения Шольца в ультиматуме Путину по поводу поставок TAURUS. Он назвал свою позицию предложением вариантов для Украины, чтобы та могла повлиять на ход боевых действий и прекратить огонь.
11 декабря 2024 года
Мерц в интервью Bild пообещал, что в случае победы ХДС Германия будет поставлять Украине ракеты TAURUS совместно с США. Обучение украинских военных займет не менее четырех месяцев и завершится после вступления Трампа в должность.
14 апреля 2025 года
В эфире ARD Мерц подтвердил готовность передать Украине ракеты TAURUS по согласованию с европейскими партнерами.
Дмитрий Песков, комментируя слова Мерца, заявил:
Пресс-секретарь президента РФ назвал Мерца «сторонником ужесточения позиции».
16 апреля 2025 года
Посол России в Германии Сергей Нечаев предупредил, что поставка ракет TAURUS приведет к «совершенно неблагоприятному» качеству отношений между странами.
Он отметил, что отправка ракет на Украину не приведет «ни к каким изменениям на поле боя», а только затянет конфликт.
17 апреля 2025 года
Мария Захарова заявила, что удары немецкими ракетами TAURUS будут расцениваться как участие Германии в боевых действиях на Украине.
16 мая 2025 года
Фридрих Мерц заявил, что вопрос поставок ракет TAURUS не стоит на повестке дня. Он отметил, что обучение военных займет время, а значимость этих ракет переоценена. Также Мерц сказал, что Украина получит ракеты от Франции и Великобритании. По его мнению, прежние обсуждения поставок были стратегическим преимуществом для России. Теперь, как заявил канцлер, Берлин решил не раскрывать публично информацию о военной помощи Киеву.
18 мая 2025 года
Мария Захарова обвинила Мерца в попытке скрыть поставки ракет большой дальности Украине.
26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия, США, Великобритания и Франция сняли ограничения на дальность ударов оружием, поставляемым Украине. Киев теперь может наносить удары по военным объектам на территории России. Песков заявил, что такое решение, если было принято, «достаточно опасное» и идет вразрез с усилиями по урегулированию конфликта на Украине. Он добавил, что слова Мерца о снятии ограничений можно назвать эскалацией. Захарова указала на противоречивые высказывания в правительстве ФРГ, напомнив, что вице-канцлер Клингбайль эти заявления опроверг. Мерц позже уточнил, что речь идет о решении, принятом «несколько месяцев назад».