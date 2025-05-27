Захарова сравнила с детским стишком Маршака реакцию оппозиционных ресурсов Дагестана на её визит

Захарова подчеркнула, что во время двухдневного визита она и сопровождавшие её журналисты ощущали внимание как со стороны руководства республики, так и простых жителей. С юмором она отреагировала на шутку из социальных сетей о возможном «заточении» в знаменитой дагестанской башне, добавив, что регион ей настолько понравился, что она и сама была бы не против «там заточиться».