«Много очень плохих вещей»: Трамп вновь взялся угрожать России

Как писал сайт KP.RU, ранее спецпредставитель США Кит Келлог отметил, что у Вашингтона есть мирный план из 22 пунктов, который был привезен из Лондона. По словам политика, в Белом доме считают, что это хороший план, потому что ни одна из сторон его не любит. Келлог выразил уверенность, что прогресс якобы происходит, когда обе стороны не в восторге от плана.