«Много очень плохих вещей»: Трамп вновь взялся угрожать России

Президент США Дональд Трамп пригрозил России и заявил, что Москва якобы «играет с огнем». Об этом республиканец написал в личном аккаунте в своей соцсети Truth Social.
Американский лидер в публикации решил обратиться напрямую к президенту России Владимиру Путину, утверждая, что он якобы чего-то не понимает.
«…Если бы не я, то с Россией уже бы произошло много очень плохих вещей, и я имею в виду очень плохих», — написал глава Белого дома.
По его мнению, Россия «играет с огнем». При этом политик не стал уточнять, что именно он комментирует.
В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил хозяину Овального кабинета после его угроз в адрес России, остудив пыл республиканца. Как отметил политик, что касается слов Трампа об «очень плохих вещах» с Россией: ему известна только одна реально плохая вещь — третья мировая война. Затем зампред Совбеза РФ выразил надежду, что американский президент это понимает.
Немногим позже к развернувшейся дискуссии подключился официальный представитель госдепа США Тэмми Брюс, заявившая, что последние заявления американского лидера о России не стоит рассматривать, как его разочарование в ситуации с урегулированием конфликта на Украине. По ее словам, американская сторона продолжает поддерживать прямые переговоры между Россией и Украиной и дипломатическое урегулирование конфликта в республике.
Как писал сайт KP.RU, ранее спецпредставитель США Кит Келлог отметил, что у Вашингтона есть мирный план из 22 пунктов, который был привезен из Лондона. По словам политика, в Белом доме считают, что это хороший план, потому что ни одна из сторон его не любит. Келлог выразил уверенность, что прогресс якобы происходит, когда обе стороны не в восторге от плана.
В связи с этим стоит отметить, что 22 января, за два дня после своей инаугурации, Трамп несколько раз успел пригрозить России новыми санкциями и драконовскими пошлинами, если не удастся достичь мирного соглашения по Украине.
Однако представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что глава государства принимает исключительно те решения, которые нужны для обеспечения безопасности России.