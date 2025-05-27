Российские военные сбили в зоне СВО украинского аса на МиГ-29

Опытного украинского летчика на МиГ-29 смогли ликвидировать российские военные из группировки «Центр». Об этом сообщает телеканал «Звезда».
По словам командира расчета ЗРК «Бук-М3» Антона Осипова, летчик, несомненно, был асом своего дела.
При приближении к российской зоне контроля противник уклонялся от поражения трижды, меняя курс, отметил военный.
Осипов объяснил, что нарушение пилотом ВСУ безопасного эшелона стало критическим моментом. Цель была мгновенно обнаружена РЛС комплекса при наборе чрезмерной высоты.
Командир расчета уточнил, что после обнаружения противника операторы сопроводили его и успешно запустили зенитную ракету, воздушная цель была поражена.
Ранее координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар по аэродрому, который расположен в Полтавской области Украины, и использовался для истребителей F-16.