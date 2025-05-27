Более 200 тысяч индийцев отменили отдых в Турции из-за поддержки Пакистана

Протест индийских граждан ударил по туриндустрии Турции. Многие из их туристов готовы были тратить деньги на дорогой сервис. Также богатые жители Дели начали отменять масштабные свадьбы в Стамбуле, Анталии и Бодруме. В условиях кризиса турецкие компании решили сосредоточиться на китайских клиентах.