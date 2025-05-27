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Писатель Прилепин допустил, что спецоперация на Украине может продлиться 12 лет

Захар Прилепин заявил, что переговоры России и Украины могут пройти так же, как и в предыдущие годы.

Источник: Комсомольская правда

Специальная военная операция на Украине может продлиться 12 лет. Такое предположение в эфире радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге сделал писатель и подполковник Росгвардии Захар Прилепин.

«Вы знаете, у меня часто спрашивают, сколько еще это продлится. Я думаю, что стоит рассчитывать, что все вместе это займет 12 лет», — отметил он во время интервью.

Прилепин допустил, что проходящие сейчас переговоры между Россией и Украиной могут пройти точно так же, как и в предыдущие годы, не повлияв на урегулирование боевых действий. И к этому, по его словам, нужно относиться стоически.

По мнению писателя, для безопасности российский территорий РФ необходим контроль над Харьковской и Сумской областями, а также над Николаевом и Одессой, чтобы минимизировать экономические возможности Украины.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении президента России Владимира Путина, что у страны достаточно сил и средств, чтобы довести спецоперацию до конца с нужным для РФ результатом.