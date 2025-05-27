В Госдепе США поспешили объяснить слова Трампа о разочаровании Путиным

В Госдепе США объяснили последнее заявление главы Белого дома Дональда Трампа о России и «разочаровании Путиным». Заявление сделала, отвечая на вопрос журналистов, официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.
Журналист задал в Госдепе вопрос: «Учитывая публичное разочарование президента Путиным, справедливо ли ожидать немедленной корректировки политики по этому поводу?».
Брюс ответила, что не стала бы называть это разочарованием.
По словам представителя Госдепа, это заявление человека, который руководит мирными усилиями во многих разных регионах, ясно давая понять и полностью открыто выражая свое мнение о том, что произошло.
Брюс добавила, что России, по ее мнению, следует относиться к этому серьезно, как и американцы.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова Трампа о том, что Путин якобы «играет с огнем» и с Россией действительно происходят плохие вещи.
Политик заявил, что знает только одну действительно плохую вещь — Третью мировую войну.