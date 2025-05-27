Сотрудник полиции безопасности Финляндии забыл секретные документы в поезде

Сообщается, что инцидент произошел во время служебной командировки — сотрудник SUPO забыл рюкзак с документами при пересадке. Уточняется, что документы имели вторую степень секретности — это значит, что их содержимое нельзя раскрывать лицам, которые не являются сотрудниками полиции безопасности.