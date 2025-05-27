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Сотрудник полиции безопасности Финляндии забыл секретные документы в поезде

Сообщается, что инцидент произошел во время служебной командировки — сотрудник SUPO забыл рюкзак с документами при пересадке.

Сотрудник полиции безопасности Финляндии (SUPO) оставил рюкзак с секретными документами в поезде, сообщила телерадиокомпания Yle. Об этом информирует ТАСС.

Сообщается, что инцидент произошел во время служебной командировки — сотрудник SUPO забыл рюкзак с документами при пересадке. Уточняется, что документы имели вторую степень секретности — это значит, что их содержимое нельзя раскрывать лицам, которые не являются сотрудниками полиции безопасности.

В результате SUPO вынесла письменное предупреждение своему сотруднику.

При этом детали происшествия засекречены. Отмечается, что документы, скорее всего, не попали в руки посторонних.