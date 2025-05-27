В ВСУ пожаловались, что Patriot сложно бороться с «Искандером»

«Уже долгий период времени фиксируются “Искандеры”, российские баллистические ракеты, летающие по иной траектории… они маневрируют и усложняют работу систем Patriot. Как известно, он на автомате сбивает баллистику… поэтому необходимо высчитать точку встречи противоракеты с баллистической ракетой», — рассказал он.