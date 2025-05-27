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В ВСУ пожаловались, что Patriot сложно бороться с «Искандером»

Начальник управления коммуникаций командования ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские баллистические ракеты летают по другой траектории и усложняют работу систем Patriot.

Источник: Аргументы и факты

Система ПВО Patriot испытывает сложности в борьбе с российским ракетным комплексом «Искандер». Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

«Уже долгий период времени фиксируются “Искандеры”, российские баллистические ракеты, летающие по иной траектории… они маневрируют и усложняют работу систем Patriot. Как известно, он на автомате сбивает баллистику… поэтому необходимо высчитать точку встречи противоракеты с баллистической ракетой», — рассказал он.

Данные колебания при заходе на цель баллистической ракеты вызывают сложности у системы, добавил Игнат.

Ранее сообщалось, что ФРГ планирует отдать Украине устаревшие ракеты для Patriot. По данным газеты WP, Берлин ограничится отправкой PAC-2 — устаревших и малоэффективных для перехвата ракет.