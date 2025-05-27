В ВСУ пожаловались, что Patriot сложно бороться с «Искандером»

Система ПВО Patriot испытывает сложности в борьбе с российским ракетным комплексом «Искандер». Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.
«Уже долгий период времени фиксируются “Искандеры”, российские баллистические ракеты, летающие по иной траектории… они маневрируют и усложняют работу систем Patriot. Как известно, он на автомате сбивает баллистику… поэтому необходимо высчитать точку встречи противоракеты с баллистической ракетой», — рассказал он.
Данные колебания при заходе на цель баллистической ракеты вызывают сложности у системы, добавил Игнат.
Ранее сообщалось, что ФРГ планирует отдать Украине устаревшие ракеты для Patriot. По данным газеты WP, Берлин ограничится отправкой PAC-2 — устаревших и малоэффективных для перехвата ракет.