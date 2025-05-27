Келлог: слова Трампа об игре РФ с огнем могут касаться отношений с Путиным

Фразой о том, что Москва «играет с огнем», американский президент Дональд Трамп предупреждает о возможности ухудшения личных отношений между ним и российским лидером Владимиром Путиным, предположил спецпосланник главы Белого дома по Украине Кит Келлог.
«Думаю, огонь, о котором он говорит, — это личные отношения», — сказал он в эфире телеканала Fox News, комментируя высказывания Трампа.
Келлог отметил, что Трамп ценит личные отношения, а в условиях отсутствия всей полноты информации, ему приходится принимать важные решения, «отталкиваясь от инстинктов».
«Инстинкты президента Трампа невероятно хороши. Отчасти это опирается на его личные отношения с (мировыми) лидерами Не стоит ломать эти отношения с президентом Трампом», — сказал спецпосланник.
Он считает, что с президентом Трампом можно продвинуться намного дальше, если наладить личные отношения.
Ранее американский лидер заявил, что Владимир Путин якобы «играет с огнем». Официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс сказала, то слова Дональда Трампа о России не стоит рассматривать как разочарование главы Белого дома.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявление американского лидера Дональда Трампа об игре РФ с огнем, заявил, что действительно плохая вещь — это Третья мировая война.