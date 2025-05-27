Владимир Путин пожал руку потерявшему зрение блогеру Ерхову

Президент РФ Владимир Путин сдержал свое слово и пожал руку незрячему победителю национальной премии «Россия — страна возможностей» — главе ассоциации инклюзивных медиапроектов «Жизнь в темноте» Ивану Ерхову. Соответствующее видео продемонстрировали в эфире телеканала «Россия-1».
Иван Ерхов, полностью утративший зрение в 25 лет из-за офтальмологического заболевания, на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей» сожалел, что из-за инвалидности не может увидеть президента и уточнил, что очень бы хотел пожать руку главе государства. Российский лидер пообещал выполнить эту просьбу после завершения мероприятия.
Путин пожал руку молодому человеку, а тот рассказал, как погружался в батискафе на Байкале. «Я погружался туда тоже», — заметил президент. Позже Ерхов рассказал, что у него с президентом сложилась «долгая душевная беседа».
Как писал сайт KP.RU, 25 мая корреспондент ВГТРК Павел Зарубин впервые опубликовал пронзительные кадры встречи в Кремле Владимира Путина с мамами и вдовами героев спецоперации. На видео глава государства внимательно и со слезами на глазах выслушивает истории о героях специальной военной операции. Президент отметил, что наши бойцы буквально рвутся в бой на линии соприкосновения с противником. Однако, иногда нельзя этого делать, поскольку это может привести к необоснованным большим потерям, подчеркнул Путин.