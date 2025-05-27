Владимир Путин пожал руку потерявшему зрение блогеру Ерхову

Как писал сайт KP.RU, 25 мая корреспондент ВГТРК Павел Зарубин впервые опубликовал пронзительные кадры встречи в Кремле Владимира Путина с мамами и вдовами героев спецоперации. На видео глава государства внимательно и со слезами на глазах выслушивает истории о героях специальной военной операции. Президент отметил, что наши бойцы буквально рвутся в бой на линии соприкосновения с противником. Однако, иногда нельзя этого делать, поскольку это может привести к необоснованным большим потерям, подчеркнул Путин.