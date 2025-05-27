Келлог: слова Трампа об игре с огнем связаны с его личным отношением к Путину

Я бы назвала это заявлением человека, который возглавил усилия по установлению мира… Я думаю, что Россия должна отнестись к этому серьезно. И, как я уже говорила на прошлой неделе, в распоряжении президента есть множество различных средств, чтобы убедиться, что наша позиция ощутима и может быть использована для того, чтобы оказать влияние на прекращение этой бойни", — заявила представитель Госдепа.