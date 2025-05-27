Сенатор Джабаров: Заявления Трампа с угрозами России начинают разочаровывать

Заявления президента США Дональда Трампа с угрозами в адрес России и главы государства Владимира Путина начинают разочаровывать. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.
«К сожалению, господин Трамп начинает разочаровывать. Первое время он пытался играть в миротворца, говорил, что прекратит войну. У него ничего не получилось», — рассказал он в интервью изданию NEWS.ru.
По мнению Джабарова, президент США не хочет понимать, что удары России по территории Украины являются ответом на атаки беспилотников киевского режима по гражданской инфраструктуре и мирному населению РФ.
Ранее Дональд Трамп резко высказался в адрес Москвы, заявив, что она якобы играет с огнем. При этом президент США считает, что без него с Россией уже давно могли бы произойти «очень плохие вещи».