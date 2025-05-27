Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спецпосланник Трампа объяснил значение фразы о «игре с огнем» в адрес России

Специальный посланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог раскрыл смысл недавнего заявления президента США о том, что Россия «играет с огнем» в украинском вопросе.

Специальный посланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог раскрыл смысл недавнего заявления президента США о том, что Россия «играет с огнем» в украинском вопросе. В эфире Fox News дипломат пояснил, что под «огнем» подразумеваются личные отношения между Трампом и Владимиром Путиным.

Келлог подчеркнул исключительную важность персональных контактов между лидерами для решения международных кризисов. По его словам, Трамп высоко ценит такие отношения, а его политические инстинкты, основанные на личном взаимодействии с мировыми руководителями, заслуживают доверия.

Спецпредставитель предупредил, что разрыв конструктивного диалога с американской администрацией станет стратегической ошибкой Москвы. Он напомнил, что сохранение рабочих контактов открывает больше возможностей для дипломатического урегулирования.

Ранее сообщалось, что в Госдепе США поспешили объяснить слова Трампа о разочаровании Путиным.