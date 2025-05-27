Спецпосланник Трампа объяснил значение фразы о «игре с огнем» в адрес России

Специальный посланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог раскрыл смысл недавнего заявления президента США о том, что Россия «играет с огнем» в украинском вопросе. В эфире Fox News дипломат пояснил, что под «огнем» подразумеваются личные отношения между Трампом и Владимиром Путиным.