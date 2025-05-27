Четыре случая заражения геновариантом коронавируса выявлены в России

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре случая заражения геновариантом коронавируса NB 1.8.1 выявлены в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
Анна Попова отметила, что на сегодняшний день продолжает оставаться проблемой новый коронавирус, но она не очень острая.
«Он (геновариант NB 1.8.1. — Прим. БЕЛТА) появился впервые в январе и был описан в Китае. Потом он был описан в разных странах Азии, в Индии, в США. Несколько информаций было об этом. На сегодняшний день мы выявили его в Российской Федерации. Четыре случая на сегодняшний день инфицирования этим новым геновариантом коронавируса», — сказала Попова.
Она добавила, что это должно вызывать определенную настороженность. Однако, по наблюдениям специалистов РФ за четырьмя больными и коллег в разных странах, более тяжелым течением он не отличается. «Он течет так же, как и обычный на сегодняшний период коронавирус, все известные нам геноварианты омикрона. Все наши тест-системы, мы уже все это определили, работают и выявляют новый коронавирус, поэтому пропустить его здесь нельзя будет. И мы продолжаем это наблюдение, продолжаем наш плотный эпидемиологический геномный надзор», — добавила глава ведомства. -0-