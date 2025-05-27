Четыре случая заражения геновариантом коронавируса выявлены в России

Она добавила, что это должно вызывать определенную настороженность. Однако, по наблюдениям специалистов РФ за четырьмя больными и коллег в разных странах, более тяжелым течением он не отличается. «Он течет так же, как и обычный на сегодняшний период коронавирус, все известные нам геноварианты омикрона. Все наши тест-системы, мы уже все это определили, работают и выявляют новый коронавирус, поэтому пропустить его здесь нельзя будет. И мы продолжаем это наблюдение, продолжаем наш плотный эпидемиологический геномный надзор», — добавила глава ведомства. -0-