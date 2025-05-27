Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил с заявлением, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц ведет себя опасно, требуя ввести санкции против стран ЕС, отказавшихся от противостояния с Россией. Об этом он написал в соцсетях.
«Новый канцлер Германии Мерц действительно сумасшедший и опасный! Он только что потребовал санкций против Словакии и Венгрии, которые не имеют права отклоняться от европейского пути, отказываясь от противостояния России!» — написал Филиппо.
Кроме того, французский политик заявил, что Мерц планирует полностью милитаризовать свою страну, что сделает Германию реальной угрозой для Европы и всего мира.
Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что канцлер Германии занимается самопиаром, заявляя о том, что западные страны снимут ограничения по дальности применения поставляемого Киеву оружия.