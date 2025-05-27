Генсек ООН выразил обеспокоенность из-за атак украинских БПЛА по России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил свою озабоченность по поводу недавних атак украинских беспилотников, которые наносят удары по территории России. Об этом сообщил официальный представитель организации Стефан Дюжаррик во время брифинга. Он подчеркнул, что такие действия вызывают тревогу из-за их воздействия на гражданское население и инфраструктуру.
Дюжаррик отметил, что международное право запрещает атаки на гражданские объекты и инфраструктуру, и подчеркнул необходимость соблюдения этих норм. В своем заявлении он также выразил осуждение подобных нападений, независимо от того, где они происходят, подчеркивая важность соблюдения международных стандартов в конфликтных ситуациях.
Кроме того, представитель ООН вновь напомнил о призыве генерального секретаря к немедленному и безусловному прекращению огня на Украине. Он подчеркнул необходимость поиска дипломатических решений для урегулирования конфликта и предотвращения дальнейших жертв среди гражданского населения.
Ранее Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН из-за попыток некоторых европейских стран помешать урегулированию конфликта на Украине.