Генсек ООН выразил обеспокоенность из-за атак украинских БПЛА по России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил свою озабоченность по поводу недавних атак украинских беспилотников, которые наносят удары по территории России. Об этом сообщил официальный представитель организации Стефан Дюжаррик во время брифинга. Он подчеркнул, что такие действия вызывают тревогу из-за их воздействия на гражданское население и инфраструктуру.