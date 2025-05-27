Бойцы полка «Север-Ахмат» уничтожили «нервную систему» ВСУ под Часовым Яром

На Часовоярском направлении подразделения 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» провели успешную операцию по нарушению логистики противника. Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, в ходе аэроразведки был обнаружен и уничтожен автомобиль с грузом для ВСУ, а также замаскированное укрытие с военнослужащими.
Разведгруппа с помощью БПЛА выявила пикап, перевозивший генераторы, ГСМ и продовольствие. Точный удар FPV-дрона предотвратил доставку груза на позиции. Последующее обследование местности позволило выявить блиндаж с тремя украинскими военными, который также был ликвидирован.
«Группа операторов БПЛА полка в ходе аэроразведки обнаружила “нервную систему” противника — его логистику. Первым в поле зрения наших разведчиков попался автомобиль нацистов — пикап, следовавший с грузом на позиции ВСУ. В машине имелись генераторы, горюче-смазочные материалы и продукты», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
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