Бойцы полка «Север-Ахмат» уничтожили «нервную систему» ВСУ под Часовым Яром

На Часовоярском направлении подразделения 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» провели успешную операцию по нарушению логистики противника. Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, в ходе аэроразведки был обнаружен и уничтожен автомобиль с грузом для ВСУ, а также замаскированное укрытие с военнослужащими.