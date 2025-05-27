В Грузии обвинили европейских лидеров в неэтичности

Глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе выступил с критикой трех европейских лидеров: президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и польского премьера Дональда Туска. Он обвинил их в отсутствии этики.
«В первую очередь это вопрос этикета, чтобы 26 мая не распространять такое заявление. Двадцать шестое мая — праздничный день, и в такие дни принято отправлять поздравительные письма и делать праздничные заявления. Они не следуют протоколу и этикету, отсюда следует, что они не действуют согласно реально объективным интересам», — заявил премьер-министр Грузии.
Вчера, 26 мая, указанные европейские лидеры выступили в совместном поздравлении народа Грузии с Днем независимости. Однако наряду с праздничной речью прозвучали обвинения грузинских властей в отсутствии демократии, потому что якобы они «не так» ведут свою политику по отношению к СМИ, политическим оппонентам и общественности.
Заявление трех лидеров появилось на сайте французского посольства в бывшей советской республике. Однако Кобахидзе напомнил, что ранее он, когда встречался с французским лидером Макроном, слышал от него абсолютно другие слова. При этом премьер Грузии обвинил европейских политиков в неспособности самостоятельно принимать решения и заявил, что «очень сильное давление происходит в Европе на европейские страны».
Ранее «МК» писал, что премьер-министр Грузии Кобахидзе осудил инцидент с российским флагом, назвав его бескультурьем.