Захарова назвала циничными протесты Польши о кладбище в Тверской области

Захарова обратила внимание на особый цинизм польской ноты, в которой используются те самые международные документы о защите военных мемориалов, которые Варшава игнорировала, когда речь шла о сохранности памятников красноармейцам. По словам представителя МИД, уничтожение советских монументов в Польше часто происходит с молчаливого согласия властей.