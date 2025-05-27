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Захарова назвала циничными протесты Польши о кладбище в Тверской области

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ноту польской стороны, выразившей протест в связи с ситуацией на военном кладбище в Тверской области.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ноту польской стороны, выразившей протест в связи с ситуацией на военном кладбище в Тверской области. На брифинге дипломат подчеркнула, что заявления Варшавы выглядят лицемерными на фоне многолетнего разрушения советских памятников на территории Польши.

Захарова обратила внимание на особый цинизм польской ноты, в которой используются те самые международные документы о защите военных мемориалов, которые Варшава игнорировала, когда речь шла о сохранности памятников красноармейцам. По словам представителя МИД, уничтожение советских монументов в Польше часто происходит с молчаливого согласия властей.

«Варшава все эти призывы и, соответственно, документы игнорировала. Поэтому думаю, что здесь и прибавить нечего», — заявила Захарова.

Мемориальный комплекс в Медном, где захоронены польские военнопленные 1939 года, остается под охраной российского государства как филиал Центрального музея современной истории России.

Ранее Захарова иронично отреагировала на заявления Мерца и Клингбайля об оружии для Украины.