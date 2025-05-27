Захарова сравнила реакцию оппозиции Дагестана на ее визит со стишком

В сообщении она подчеркнула, что за время пребывания в Дагестане она и ее коллеги-журналисты были окружены вниманием и заботой как со стороны руководства республики, так и местных жителей. Захарова также опровергла утверждения о том, что визит планировался за полгода, отметив: «И не такие визиты за год уже давно не планируются. Бывает, министры иностранных дел договариваются о переговорах за сутки. А мой приезд мы согласовали в четверг-пятницу». Кроме того, дипломат прокомментировала критику по поводу встречи в аэропорту, указав, что подобные детали недостойны серьезного обсуждения.