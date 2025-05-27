На Украине начало ловить белорусское радио

В подтверждение этой информации была представлена аудиозапись эфира. На ней сначала звучит песня «Мой куток» на белорусском языке, после чего в эфир выходит диктор, который сообщает: «…всем, кто слушает первый национальный канал белорусского радио. Сегодня вторник, 27 мая…», после чего запись обрывается.