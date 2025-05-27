На Украине начало ловить белорусское радио

В Киевской области Украины неожиданно начали ловить белорусское радио, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на местных жителей.
Журналисты отмечают, что сигнал белорусского радио стал доступен в некоторых районах под Киевом на частотах белоцерковского радио «Блиц», несмотря на то что Белоцерковский район расположен к югу от Киева, а Беларусь — к северу.
В подтверждение этой информации была представлена аудиозапись эфира. На ней сначала звучит песня «Мой куток» на белорусском языке, после чего в эфир выходит диктор, который сообщает: «…всем, кто слушает первый национальный канал белорусского радио. Сегодня вторник, 27 мая…», после чего запись обрывается.
Местные жители утверждают, что ранее с подобным явлением они не сталкивались.