Захарова отреагировала на слова оппозиции Дагестана после своего визита: «детский стишок»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела аналогию между реакцией оппозиционных СМИ Дагестана на ее визит в Махачкалу и цитатой из произведения советского поэта Самуила Маршака «Мельник, мальчик и осел».
«С неподдельным интересом, переходящим в троллинг, ознакомилась с мнением достопочтенных дагестанских оппозиционных ресурсов относительно моего, как они сказали, визита. Немного напоминает детский стишок “Где это видано, где это слыхано”», — проинформировала она в Telegram-канале.
Так, дипломат отметила, что в соцсетях распространилась информация, что после ее визита в республику заблокированный ранее Telegram начал функционировать без необходимости подключения через VPN.
Кроме этого, Захарова с иронией отреагировала на шутку в паблике о своем «заточении» в известной дагестанской башне, отметив, что это вполне реально, если авторы идеи не передумают.
Напомним, что Захарова провела в Махачкале международный брифинг по внешней политике России с журналистами из более чем 10 стран.