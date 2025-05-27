История не учит германские власти, раз они заявляют о первостепенном желании создать самую сильную армию в Европе. Так отреагировал глава российского МИД Сергей Лавров на заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца во время совместной конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом.
«Слышать из уст нынешнего немецкого лидера то, что Германия вернет себе позицию ведущей военной силы в Европе, знайте, когда мы только что отметили 80-летие разгрома гитлеровского нацизма, это достаточно симптоматично. То есть история, наверное, этих людей ничему не учит», — отметил Лавров.
Ранее Мерц заявлял при выступлении в бундестаге, что страна намерена создать самую мощную европейскую армию. По его словам, это цель в его правительстве стоит на первом месте.
Сергей Лавров также отметил, что европейцы вновь нашли себе нацистский флаг. Однако, считает дипломат, эта авантюра по ослаблению России обречена провал.
Ранее «МК» писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров уверен, что в ФРГ продолжительное время назад и тайно приняли решение разрешить Украине наносить удары оружием дальнего радиуса действия по территории Российской Федерации.