Лавров поставил исторический диагноз канцлеру Мерцу

«Слышать из уст нынешнего немецкого лидера то, что Германия вернет себе позицию ведущей военной силы в Европе, знайте, когда мы только что отметили 80-летие разгрома гитлеровского нацизма, это достаточно симптоматично. То есть история, наверное, этих людей ничему не учит», — отметил Лавров.