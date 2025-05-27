Келлог: Трамп, говоря об игре с огнем, имел в виду ухудшение отношений с Путиным

Трамп высказался ранее по поводу взаимоотношений между США и Россией, отметив, что, если бы не его курс, Россию уже бы ожидали «крайне негативные последствия». В свою очередь официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс прокомментировала последние высказывания президента, отметив, что его заявления не свидетельствуют о его неудовлетворенности действиями Москвы.