Келлог: Трамп, говоря об игре с огнем, имел в виду ухудшение отношений с Путиным

Келлог пояснил выпад Трампа в сторону России.
Президент США Дональд Трамп подразумевает риск ухудшения отношений со своим коллегой из России Владимиром Путиным, когда утверждает, что Москва «играет с огнем». Об этом сообщил спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.
«Думаю, огонь, о котором он говорит, — это личные отношения», — заявил Келлог, его слова приводит Fox News. Он подчеркнул, что президент США ценит личные связи с мировыми лидерами и часто руководствуется инстинктами при принятии решений.
По словам спецпосланника, «инстинкты президента Трампа невероятно хороши», а разрыв подобных отношений с ним был бы ошибкой для Москвы. «Потому что вы с президентом Трампом продвинетесь намного дальше, если сможете наладить такие личные отношения», — добавил Келлог.
Трамп высказался ранее по поводу взаимоотношений между США и Россией, отметив, что, если бы не его курс, Россию уже бы ожидали «крайне негативные последствия». В свою очередь официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс прокомментировала последние высказывания президента, отметив, что его заявления не свидетельствуют о его неудовлетворенности действиями Москвы.