Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Келлог: Трамп, говоря об игре с огнем, имел в виду ухудшение отношений с Путиным

Президент США Дональд Трамп подразумевает риск ухудшения отношений со своим коллегой из России Владимиром Путиным, когда утверждает, что Москва «играет с огнем». Об этом сообщил спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.

Келлог пояснил выпад Трампа в сторону России.

Президент США Дональд Трамп подразумевает риск ухудшения отношений со своим коллегой из России Владимиром Путиным, когда утверждает, что Москва «играет с огнем». Об этом сообщил спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.

«Думаю, огонь, о котором он говорит, — это личные отношения», — заявил Келлог, его слова приводит Fox News. Он подчеркнул, что президент США ценит личные связи с мировыми лидерами и часто руководствуется инстинктами при принятии решений.

По словам спецпосланника, «инстинкты президента Трампа невероятно хороши», а разрыв подобных отношений с ним был бы ошибкой для Москвы. «Потому что вы с президентом Трампом продвинетесь намного дальше, если сможете наладить такие личные отношения», — добавил Келлог.

Трамп высказался ранее по поводу взаимоотношений между США и Россией, отметив, что, если бы не его курс, Россию уже бы ожидали «крайне негативные последствия». В свою очередь официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс прокомментировала последние высказывания президента, отметив, что его заявления не свидетельствуют о его неудовлетворенности действиями Москвы.