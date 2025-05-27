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Венгрия и Словакия наложили вето на декларацию о демократии в Европе

«На наш взгляд, устойчивость демократии неверно истолковывается европейскими институтами и некоторыми государствами — членами ЕС», — сказал венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Венгрия и Словакия заблокировали принятие странами Евросоюза декларации об укреплении демократии в Европе, подготовленной Польшей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление венгерского министра по делам ЕС Яноша Бока.

«Венгрия и Словакия не поддержали предложение об укреплении демократии в Европе, которое было выдвинуто Польшей, председательствующей сейчас в Совете ЕС», — сказал он на встрече с журналистами в бельгийской столице.

«На наш взгляд, устойчивость демократии неверно истолковывается европейскими институтами и некоторыми государствами — членами ЕС», — процитировало министра агентство MTI. Он отметил, в частности, что в польском документе отсутствует требование прозрачности финансирования неправительственных организаций, которые зачастую используются различными политическими силами в своих целях и получают деньги из-за рубежа.

Будапешт выступает против этого. По словам Боки, венгерское правительство считает, что лидеры ряда других стран, а также Евросоюза «неправильно понимают роль НПО в демократическом обществе». −0-