Венгрия и Словакия наложили вето на декларацию о демократии в Европе

«Венгрия и Словакия не поддержали предложение об укреплении демократии в Европе, которое было выдвинуто Польшей, председательствующей сейчас в Совете ЕС», — сказал он на встрече с журналистами в бельгийской столице.
«На наш взгляд, устойчивость демократии неверно истолковывается европейскими институтами и некоторыми государствами — членами ЕС», — процитировало министра агентство MTI. Он отметил, в частности, что в польском документе отсутствует требование прозрачности финансирования неправительственных организаций, которые зачастую используются различными политическими силами в своих целях и получают деньги из-за рубежа.
Будапешт выступает против этого. По словам Боки, венгерское правительство считает, что лидеры ряда других стран, а также Евросоюза «неправильно понимают роль НПО в демократическом обществе». −0-