Трамп намерен сделать США криптовалютной сверхдержавой

Дональд Трамп намерен сделать США мировым лидером в сфере криптовалют и блокчейн-технологий. Об этом заявил Бо Хайнс, исполнительный директор консультативного совета Белого дома по цифровым валютам, выступая на конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе.