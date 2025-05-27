Трамп намерен сделать США криптовалютной сверхдержавой

Дональд Трамп намерен сделать США мировым лидером в сфере криптовалют и блокчейн-технологий. Об этом заявил Бо Хайнс, исполнительный директор консультативного совета Белого дома по цифровым валютам, выступая на конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе.
По словам Хайнса, американский президент четко осознает необходимость закрепления за США статуса криптовалютной сверхдержавы. Трамп неоднократно подчеркивал эту цель в своих выступлениях, демонстрируя серьезные намерения в данном направлении.
«Он определенно понимает важность того, чтобы Соединенные Штаты лидировали в мире, являясь сверхдержавой в биткоине и крипто-столицей мира», — заявил Хайнс.
Как отметил представитель Белого дома, текущая администрация настроена решительно и планирует предпринять все необходимые шаги для реализации этой стратегии.
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