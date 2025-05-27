Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп намерен сделать США криптовалютной сверхдержавой

Дональд Трамп намерен сделать США мировым лидером в сфере криптовалют и блокчейн-технологий.

Дональд Трамп намерен сделать США мировым лидером в сфере криптовалют и блокчейн-технологий. Об этом заявил Бо Хайнс, исполнительный директор консультативного совета Белого дома по цифровым валютам, выступая на конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе.

По словам Хайнса, американский президент четко осознает необходимость закрепления за США статуса криптовалютной сверхдержавы. Трамп неоднократно подчеркивал эту цель в своих выступлениях, демонстрируя серьезные намерения в данном направлении.

«Он определенно понимает важность того, чтобы Соединенные Штаты лидировали в мире, являясь сверхдержавой в биткоине и крипто-столицей мира», — заявил Хайнс.

Как отметил представитель Белого дома, текущая администрация настроена решительно и планирует предпринять все необходимые шаги для реализации этой стратегии.

Ранее спецпосланник Трампа объяснил значение фразы о «игре с огнем» в адрес России.