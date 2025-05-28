Келлог: Трамп имел в виду ухудшение отношений с Путиным, сказав об игре с огнем

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предупреждает о возможности ухудшения личных отношений между ним и российским коллегой Владимиром Путиным, когда говорит, что РФ «играет с огнем» применительно к попыткам урегулирования конфликта на Украине. Об этом высказался спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог.
— Я думаю, что огонь, о котором он говорит, — это личные отношения. Трамп очень ценит личные отношения. И я понимаю это, когда вижу такое, — заявил он на канале Fox News, отвечая на просьбу прояснить слова главы Белого дома.
Келлог добавил, что «огромной ошибкой» российского руководства стал бы разрыв конструктивных личных отношений с Трампом, передает ТАСС.
Дональд Трамп 27 мая в соцсети X заявил о том, что с РФ могли бы произойти «очень плохие вещи», если бы не его персональные усилия. По словам главы США, Владимир Путин не осознает этого.
Единственной действительно плохой вещью является Третья мировая война. Об этом высказался заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.