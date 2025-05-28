США продолжают однобоко оценивать украинский конфликт

«Особую обеспокоенность президента Трампа и всех нас вызывают атаки, в результате которых на Украине гибнут мирные жители. Мы призываем к сдержанности и настоятельно просим все стороны избегать дальнейшей эскалации», — заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс в ходе выступления перед журналистами.