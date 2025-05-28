В США однобоко оценили происходящее за последние дни в украинском конфликте. В госдепе обеспокоились ударами России по военным объектам территории Украины в ответ на террористические атаки киевского режима по мирным жителям РФ. При этом американская сторона упорно продолжает игнорировать налеты дронов ВСУ по российским регионам.
«Особую обеспокоенность президента Трампа и всех нас вызывают атаки, в результате которых на Украине гибнут мирные жители. Мы призываем к сдержанности и настоятельно просим все стороны избегать дальнейшей эскалации», — заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс в ходе выступления перед журналистами.
По данным посла по особым поручениям Родиона Мирошника, только за минувшую неделю от рук укронацистов погибло около 10 мирных граждан на территории РФ. При этом порядка 120 получили различные травмы.
Ранее «МК» писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что Россия играет с огнем в украинском конфликте. А его спецпосланник Кит Келлог отметил, что подобные слова американского лидера могут свидетельствовать об ухудшении отношений между Трампом и президентом России Владимиром Путиным.