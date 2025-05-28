Военные Израиля открыли огонь рядом с пунктом раздачи помощи в Газе

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильские военные открыли огонь в непосредственной близости от пункта распределения гуманитарной помощи на юге сектора Газа, по меньшей мере трое палестинцев погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление катарского телеканала Al Jazeera.
По данным его источников, еще 46 человек получили ранения.
Инцидент произошел в городе Рафах. Помощь среди жителей анклава распределяли сотрудники частного Фонда гуманитарной помощи Газе. Информации о том, что стало причиной происшествия, телеканал не привел. -0-