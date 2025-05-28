Военные Израиля открыли огонь рядом с пунктом раздачи помощи в Газе

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильские военные открыли огонь в непосредственной близости от пункта распределения гуманитарной помощи на юге сектора Газа, по меньшей мере трое палестинцев погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление катарского телеканала Al Jazeera.