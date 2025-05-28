Авторы итальянского издания IL Fatto Quotidiano разобрали ситуацию, возникшую в вооружённом конфликте на Украине, и предрекли Киеву провал. По их мнению, у Запада больше нет оружия, чтобы поддерживать ВСУ, в это же время Владимир Зеленский теряет поддержку среди украинцев, а вот позиции президента Владимира Путина внутри России только крепнут. Ещё и геополитические игры других государств сказываются на конфликте.